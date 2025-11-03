Ismail Haniyeh éliminé via son téléphone : les révélations de l'Iran sur la mort du leader du Hamas

Les Gardiens de la révolution iraniens ont révélé dimanche de nouveaux détails concernant l’assassinat du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué le 31 juillet 2024 à Téhéran. Selon un porte-parole, l’opération aurait été menée à l’aide d’un missile guidé par le signal du téléphone portable de Haniyeh. L’objectif, selon lui, était autant stratégique que symbolique : embarrasser l’Iran et la Force Qods.

Contrairement aux premières informations, il ne s’agissait pas d’un engin explosif classique, mais d’un tir de précision utilisant la détection des signaux cellulaires. « Le point d’impact a été identifié grâce au signal de son téléphone, au moment exact où Haniyeh répondait », a expliqué le porte-parole, soulignant que l’opération, bien que simple dans sa mise en œuvre, était d’une précision redoutable.

Haniyeh se trouvait dans le palais Saad Abad, au nord de Téhéran, un complexe résidentiel de luxe utilisé par la Force Qods, pour l’investiture du nouveau président iranien, Massoud Pazakhian. Selon les Gardiens de la révolution, Haniyeh avait choisi de séjourner dans ce lieu qu’il jugeait sûr. Les autorités iraniennes avaient pourtant émis un avertissement la veille, lui conseillant de ne pas utiliser son téléphone, avertissement qu’il n’aurait pas pris au sérieux.

Le porte-parole a également indiqué que le choix du lieu visait à nuire au prestige de la Force Qods : « Israël a choisi d’éliminer Haniyeh dans la résidence des Gardiens de la révolution, alors qu’il aurait pu être assassiné ailleurs, au Qatar ou même dans les rues de Téhéran. L’objectif était d’humilier la Force Qods. »