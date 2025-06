Israël : 4 femmes tuées par un missile iranien dans la ville arabe de Tamra dont une mère et ses deux filles

Un missile iranien a frappé directement un immeuble de Tamra samedi vers 23h15, tuant quatre femmes de la même famille lors du barrage massif visant le nord d'Israël. Les victimes sont Manar al-Qasem Abu al-Hijja Katib et ses deux filles Hala et Shada, âgées de 13 et 20 ans, ainsi qu'une parente, Manar Diab Katib. L'impact a provoqué l'effondrement quasi-total du bâtiment de trois à quatre étages. "C'est un site de destruction", a déclaré Eli Bin, directeur général du Magen David Adom. "La majeure partie de l'immeuble a été complètement détruite suite à l'impact."

Dix personnes ont été blessées légèrement et dix autres ont souffert de choc, selon les services de secours. Quatorze blessés et huit victimes de choc ont été évacués vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Hamudi, un résident dont l'appartement a été touché, témoigne depuis son lit d'hôpital : "J'étais avec ma famille, nous regardions la télévision. Soudain il y a eu un boom, tout s'est effondré. Des meubles sont tombés sur nous. Le bâtiment s'est écroulé sur nous."

Le paramédic Adnan Abu Rumi, parmi les premiers sur place, décrit la scène : "J'ai vu un site de destruction dans un bâtiment de trois étages. Nous avons extrait une femme d'une vingtaine d'années inconsciente et sans signes de vie, nous avons dû constater son décès rapidement." Les bâtiments adjacents ont également subi des dommages lors de cette attaque qui s'inscrit dans l'escalade entre l'Iran et Israël.