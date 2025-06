Israël a éliminé au moins 30 hauts responsables iraniens en quatre jours de guerre

En quatre jours d'opération "Am Kelavia" (Réveil du Lion), Israël a éliminé au moins trente hauts responsables des Gardiens de la révolution iraniens et du programme nucléaire, selon les communiqués de Tsahal et des publications étrangères. Reuters rapporte que quatorze scientifiques liés au projet nucléaire ont péri dans des frappes et des explosions de voitures piégées. L'offensive a débuté par l'élimination des trois plus hauts commandants iraniens : Mohammad Hussein Baqeri, commandant des forces armées, Hussein Salami, chef des Gardiens de la révolution, et Gholam Ali Rashid, commandant de l'état-major d'urgence des Gardiens. Ce dernier était responsable du système de sécurité du régime en temps de guerre et dirigeait activement le programme de destruction d'Israël.

La branche aérospatiale des Gardiens a également subi de lourdes pertes. Le commandant de l'aviation Amir Ali-Hajizdeh a été tué avec six autres dirigeants, incluant Davoud Shikhian, chef de la défense aérienne, Mohammad Baqeri, responsable des missiles sol-sol, et Taher-Pour, commandant des drones. L'appareil de renseignement des Gardiens a été décimé avec l'élimination de cinq hauts responsables : Mohammad Kazemi, chef du renseignement, son adjoint Mohsen Mahagheqi, Gholam-Reza Marhab, chef du renseignement des forces armées, Mohsen Baqeri, dirigeant du renseignement de la force Qods, et son adjoint Abou al-Fazel Nikhoai.

Le New York Times rapporte qu'Ismail Qaani, commandant de la force Qods, aurait également été éliminé, sans confirmation officielle de Téhéran. Ali Shamkhani, responsable du programme nucléaire et conseiller de Khamenei, a survécu mais reste hospitalisé avec des blessures internes graves. Face à cette vague d'assassinats, le guide suprême Ali Khamenei s'est réfugié dans un bunker souterrain du quartier Lavizan au nord-est de Téhéran, accompagné de sa famille. Une source diplomatique indique qu'Israël aurait pu l'éliminer dès la première nuit mais a choisi de l'épargner pour lui donner une chance de démanteler le programme nucléaire.