Israël a fourni des informations cruciales sur le lieu d'inhumation de Ran Gvili mais le Hamas les ignore

Les autorités israéliennes font part d’une exaspération croissante face à l’attitude des terroristes du Hamas concernant la restitution de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage assassiné encore à Gaza. Selon plusieurs responsables sécuritaires, Israël a transmis des informations jugées déterminantes permettant de localiser son lieu d’inhumation, mais celles-ci resteraient, à ce stade, inexploitées.

D’après ces sources, les terroristes du Hamas n’ont toujours pas interrogé certains terroristes du Jihad islamique palestinien soupçonnés de détenir des éléments clés sur l’endroit précis où Ran Gvili a été enterré, alors même qu’Israël a communiqué leurs identités. Cette inertie est perçue à Jérusalem comme une manœuvre délibérée visant à retarder la résolution du dossier.

La radio de l’armée israélienne a indiqué qu’un message explicite avait été adressé au Hamas : l’interrogatoire de ces terroristes pourrait permettre de localiser avec précision la tombe du policier. Malgré cela, aucune avancée concrète n’a été observée.

Au cours des combats à Gaza, Israël aurait volontairement renoncé à éliminer ce petit groupe de terroristes, par crainte de perdre définitivement les informations qu’ils détiennent. Cette stratégie rappelle la politique adoptée par le passé dans le cas du lieutenant Hadar Goldin z”l, dont le sort demeure également un traumatisme national.

Les évaluations actuelles de l’appareil sécuritaire israélien situent la sépulture de Ran Gvili dans l’est de la ville de Gaza, probablement dans les quartiers de Shuja'iyya ou de Zeitoun. Des sources proches du dossier soulignent que certaines personnes sur place disposent d’informations plus précises que celles actuellement connues par Israël.

"Il y a des individus à Gaza qui en savent davantage que nous, mais nous restons convaincus que cette question finira par trouver une issue", confie une source sécuritaire. En Israël, l’attente des familles et la pression politique ne cessent de s’intensifier pour obtenir le retour des dépouilles des victimes retenues par les organisations terroristes palestiniennes.