Israël a frappé les programmes d'armes chimiques et biologiques iraniens en plus du nucléaire

Les frappes israéliennes et américaines contre l'Iran ont non seulement endommagé le programme nucléaire de la République islamique, mais ont également porté un coup sévère à ses capacités de développement d'armes non conventionnelles. Selon des révélations du blog de renseignement IntelliTimes rapportées par N12, les attaques ont visé des installations dédiées aux armes chimiques et biologiques.

L'analyste du renseignement Ronen Solomon révèle que l'aviation israélienne a détruit le centre "Shahid Meysami" de Karaj, opérant sous l'égide de l'organisation SPND - la branche centrale iranienne pour le développement d'armes avancées. Cette installation n'était pas qu'un simple laboratoire "défensif", mais menait des recherches à double usage permettant à l'Iran de développer des agents de guerre chimique mortels.

Production d'agents neurotoxiques

Le centre était impliqué dans la production de gaz neurotoxiques hautement létaux, notamment le sarin et le novitchok, ce dernier ayant été utilisé par le passé pour des empoisonnements et assassinats d'opposants au régime. Bien que officiellement rattaché à l'unité iranienne de guerre chimique, il constituait en réalité un maillon critique dans la chaîne de production d'ogives non conventionnelles.

Parallèlement, l'Iran a testé durant ce conflit un nouveau missile équipé d'ogives à fragmentation, capable de transporter à l'avenir des charges chimiques plus meurtrières. Le centre avait été identifié en 2019 comme développant des armes chimiques destinées à la dispersion de manifestations, sous la direction de Mehran Barbi, ancien chercheur en défense chimique.

Des armes également destinées au Hezbollah

Selon l'expert américain en lutte antiterroriste Matthew Levitt, Israël estimait que l'Iran développait des agents chimiques incapacitants, non seulement pour ses propres besoins mais aussi pour équiper le Hezbollah via des lance-grenades et mortiers. Cette préoccupation s'est intensifiée après les plans d'invasion de la Galilée et l'attaque du 7 octobre.

Cette révélation illustre l'ampleur des programmes d'armement non conventionnels iraniens et l'efficacité des frappes préventives menées par Israël et ses alliés.