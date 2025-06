Israël a secrètement transféré 700 millions de shekels pour l'aide à Gaza

Le gouvernement israélien a transféré des centaines de millions de shekels destinés au mécanisme d'aide humanitaire à la bande de Gaza en les faisant transiter par le "système de sécurité", révèle mercredi soir la chaîne Kan News. Les bureaux du Premier ministre et du ministre des Finances ont réagi en affirmant qu'"Israël ne finance pas l'aide humanitaire aux résidents de Gaza". La question du financement de ce mécanisme d'aide avait soulevé de nombreuses interrogations ces dernières semaines. Les bureaux de Benjamin Netanyahou et du ministre des Finances Bezalel Smotrich avaient démenti qu'Israël finance cette opération, mais il s'avère maintenant que le gouvernement a approuvé le transfert de ces centaines de millions de shekels début mai sans préciser la destination des fonds.

La description "système de sécurité" est restée volontairement floue, alors qu'habituellement les décisions de ce type précisent explicitement à quel ministère est destiné le budget et dans quel but. Diverses sources interrogées par Kan News affirment que la destination est le mécanisme d'aide et que la décision a été transmise "sous le radar" dans le but de la dissimuler au public.

La source budgétaire de cet argent provient de coupes transversales du gouvernement, notamment dans les services civils - éducation, protection sociale, santé et transports. Cette décision gouvernementale modifie en fait une décision antérieure de réduction budgétaire déjà appliquée aux services sociaux et permet le transfert des fonds vers le mécanisme d'aide. Le chef de l'opposition Yair Lapid avait suggéré la semaine dernière qu'Israël finançait l'aide à Gaza via deux sociétés écrans établies hors d'Israël, affirmant que l'argent envoyé dans la bande provenait en réalité des contribuables israéliens. Le porte-parole de Netanyahou avait alors démenti ces allégations.