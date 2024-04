Israël à un "moment opportun" pour un accord sur les otages, mais des "décisions difficiles" sont nécessaires (Gallant)

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi qu'Israël se trouvait à un "moment opportun" pour obtenir la libération des otages détenus à Gaza, tout en soulignant que cela nécessiterait des "décisions difficiles". S'adressant à de nouvelles recrues de l'armée, M. Gallant a affirmé : "Nous avons l'obligation absolue de ramener nos captifs à la maison". Selon le ministre, les succès militaires d'Israël lors des récents affrontements à Gaza permettent au pays "d'être flexibles, d'agir librement et de prendre des décisions difficiles pour ramener les personnes enlevées". Cependant, il a souligné qu'un accord nécessiterait l'approbation de l'autre partie.

Ces déclarations interviennent alors que des responsables israéliens et du Hamas ont minimisé les informations selon lesquelles un accord pourrait être conclu dès cette semaine. Israël devra probablement libérer de nombreux prisonniers de sécurité palestiniens en échange des otages. Le Hamas conditionne également toute libération à un cessez-le-feu total, au retrait des troupes israéliennes de Gaza, au retour des Palestiniens déplacés et à une augmentation de l'aide humanitaire.

Des sources de sécurité égyptiennes ont indiqué que des progrès avaient été réalisés lors des pourparlers au Caire, les deux parties ayant fait des concessions qui pourraient ouvrir la voie à un accord de trêve échelonné en trois étapes. Ces concessions concerneraient notamment la libération des otages et la demande du Hamas concernant le retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza. M. Gallant a par ailleurs énuméré les réalisations de l'armée israélienne, affirmant que "Tsahal a éliminé quatre des cinq brigades du Hamas" et que les forces se préparent à poursuivre l'opération. Il a ajouté qu'après une trêve, "nous retournerons au combat et nous ferons tout ce que nous devons faire".

Les délégations ont quitté Le Caire, mais les consultations devraient se poursuivre dans les 48 heures, selon des sources sécuritaires égyptiennes.