Israël abat un scientifique nucléaire au cœur de Téhéran

Un scientifique nucléaire iranien de haut rang a été tué vendredi matin dans une frappe israélienne ciblée contre un appartement du centre de Téhéran. Selon le Wall Street Journal, cet expert en armement se cachait dans ce logement éloigné de son domicile habituel. Des témoins oculaires ont rapporté un "impact direct sur un point spécifique du bâtiment", avant que les forces de secours et de police ne bouclent le périmètre. Les autorités israéliennes ont confirmé que la cible était "un scientifique nucléaire senior impliqué dans le programme nucléaire iranien" et estiment "qu'il a été tué dans l'attaque".

Cette élimination porte à dix le nombre de scientifiques liés aux programmes nucléaire et militaire iraniens tués depuis le début de la guerre, selon un responsable israélien.

Cette élimination intervient simultanément avec une série de raids aériens menés par l'armée de l'air israélienne contre des objectifs militaires iraniens dans les régions de Kermanshah et Tabriz. Plus de 25 chasseurs israéliens ont participé à cette offensive, frappant "plus de 35 installations de stockage et de lancement de missiles" dans ces deux provinces iraniennes. L'opération "Réveil du Lion" est une campagne coordonnée visant les capacités stratégiques de la République islamique.

La frappe contre l'appartement de Téhéran marque une escalade significative, Israël ayant rarement mené d'assassinats ciblés dans la capitale iranienne. L'attaque précise contre un bâtiment civil illustre la sophistication des moyens de renseignement israéliens en territoire ennemi. Les autorités iraniennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'identité de la victime ou confirmé sa mort.