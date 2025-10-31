Israël accélère la création d'un tribunal spécial pour juger les terroristes du 7 octobre

Le ministre de la Justice Yariv Levin a annoncé jeudi soir qu'il ferait avancer rapidement la création d'un tribunal spécial chargé de juger les terroristes de la Force Nukhba du Hamas capturés lors du massacre du 7 octobre, a rapporté la chaîne publique KAN News.

Environ 300 membres de cette unité d'élite du Hamas sont actuellement détenus en Israël. Les discussions sur leur procès avaient été suspendues tant qu'il y avait des otages vivants détenus à Gaza. Maintenant que tous sont rentrés, le processus judiciaire peut reprendre

Le projet de loi, présenté par le député Simcha Rothman (Parti sioniste religieux) et la députée Yulia Malinovsky (Israel Beitenou), prévoit une juridiction d'exception. Selon un document classifié décrivant le cadre initial, les juges seront soit des magistrats déjà retraités, soit ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite.

Un comité de surveillance sera également formé pour discuter de la politique relative aux procès pour terrorisme. Il sera composé de Yariv Levin, du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et du ministre de la Défense Israel Katz. Ce comité n'aura cependant pas le droit de discuter de cas spécifiques.

Le ministère de la Justice estime que tous les terroristes de Nukhba ne peuvent pas être accusés de génocide. Des responsables du ministère ont déjà évoqué d'autres chefs d'accusation possibles, tels que « l'aide à l'ennemi en temps de guerre » ou « la violation de la souveraineté ». Les terroristes pourront faire appel devant ce tribunal, précise KAN.

Une option consistant à étendre la durée de détention préventive prévue par la loi israélienne sur l'incarcération des terroristes a été envisagée. Mais cette piste a été abandonnée en raison de difficultés juridiques.

Certaines décisions concernant les poursuites n'ont pas encore été prises. Un désaccord subsiste notamment sur la possibilité de poursuivre ces terroristes pour des infractions ordinaires dans le cadre du tribunal spécial. Les discussions portent également sur les règles de procédure et de preuve spécifiques qui s'appliqueront. Cependant, les responsables du ministère de la Justice reconnaissent la nécessité de ces règles et procédures particulières, étant donné la nature exceptionnelle des crimes commis le 7 octobre.

Le bureau du procureur de l'État devrait se prononcer sur les premières poursuites dans les semaines à venir.