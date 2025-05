Israël accepte d'augmenter les points de distribution d'aide à Gaza

Le Fonds humanitaire pour Gaza, initiative lancée sous impulsion américaine, a annoncé mercredi soir qu'il commencerait ses opérations dans la bande de Gaza avant la fin du mois de mai. Selon un responsable israélien s'exprimant auprès de Kan News, la construction des nouveaux centres de distribution sera achevée d'ici deux semaines. Cette annonce intervient alors qu'Israël a accepté d'augmenter le nombre de "sites de distribution sécurisés" pour garantir l'acheminement de nourriture dans l'enclave palestinienne. D'après les estimations du système de défense israélien, les entrepôts de Gaza devraient être bientôt vides.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a mis en garde le Premier ministre Netanyahou et les ministres du Cabinet de sécurité : "Nous n'affamerons pas Gaza, l'aide doit entrer rapidement." La semaine dernière, les États-Unis avaient annoncé le lancement du processus d'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a précisé lors d'une conférence de presse que "la nourriture sera distribuée à Gaza de manière efficace, mais aussi sécurisée".

"Les actions récentes ont souvent conduit le Hamas à voler la nourriture destinée aux personnes affamées. Personne ne veut aider le Hamas. Par conséquent, l'acheminement de l'aide se fera de manière à ce qu'elle ne leur parvienne pas", a-t-il expliqué. Ce processus, selon Huckabee, nécessitera la participation d'organisations à but non lucratif et de gouvernements étrangers. "Plusieurs partenaires ont déjà accepté de participer à cet effort, mais comme les détails n'ont pas encore été finalisés, nous ne pouvons pas révéler ces organisations."

L'ambassadeur a souligné qu'Israël ne prendrait pas part active à la distribution de l'aide aux habitants de Gaza, limitant son rôle à la sécurité périphérique des zones de distribution. "Des sociétés de sécurité privées accompagneront les travailleurs humanitaires lors de la distribution de nourriture aux Gazaouis", a-t-il précisé.