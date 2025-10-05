Israël accepte le retrait de Gaza proposé par Trump, la libération des otages débutera dès l'accord du Hamas

Le président américain Donald Trump a dévoilé dans la nuit de samedi à dimanche une carte présentant la ligne de retrait initial qu'Israël aurait acceptée et que Washington a soumise au Hamas. Selon le président, dès que l'organisation terroriste approuvera ce plan, le cessez-le-feu entrera immédiatement en vigueur.

Une fois le cessez-le-feu effectif, la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens commencera, a précisé Trump. "Nous créerons ensuite les conditions pour la phase suivante du retrait, qui nous rapprochera de la fin de ce désastre vieux de 3 000 ans", a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social.

D'après la carte publiée par le président américain, Tsahal devrait se retirer d'une partie importante de l'axe Netzarim, tout en maintenant sa présence sur le corridor de Philadelphie. La crête au nord de la bande de Gaza, qui mettait les localités du Néguev occidental à portée de tirs antichars, ne serait plus sous contrôle du Hamas. En revanche, le périmètre parallèle aux camps du centre serait relativement étroit.

La zone tampon serait toutefois plus profonde que ce qui avait été évoqué jusqu'à présent. Le sort de Beit Lahia et des quartiers densément peuplés au sud reste encore incertain. Par ailleurs, l'axe "Magen Oz", qui traverse Khan Younès, devrait être repositionné en retrait vers la frontière.

Plus tôt dans la soirée, le journaliste Amichai Stein avait révélé que le Hamas était prêt à libérer tous les otages, mais exigeait un retrait légèrement plus important que celui proposé par Trump dans la première phase. L'organisation terroriste demande également un calendrier précis pour un retrait israélien complet de la bande de Gaza.

Le Hamas ayant annoncé sa volonté d'entrer immédiatement en négociations, Trump a réagi en affirmant que l'organisation était "prête pour la paix" et a exigé d'Israël l'arrêt des bombardements sur Gaza. Le bureau du Premier ministre a rapidement indiqué qu'Israël se préparait "à la première phase du plan pour la libération immédiate de tous les otages" et a suspendu l'opération de conquête de la ville de Gaza.

Benjamin Netanyahou a chargé l'équipe de négociation, dirigée par le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, de se rendre en Égypte pour finaliser les détails techniques concernant la libération de tous les otages. L'objectif est de conclure les négociations en quelques jours seulement.

Cette décision a suscité des tensions au sein du gouvernement israélien. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich a qualifié l'arrêt de l'offensive de "grave erreur", tandis que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a menacé de quitter le gouvernement si le Hamas continue d'exister après la libération des otages.