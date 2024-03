Israël accepte un compromis américain sur le nombre de prisonniers à libérer, en attente de la réponse du Hamas

La délégation israélienne présente à Doha, au Qatar, a accepté un compromis proposé par les Américains concernant le nombre de prisonniers terroristes à libérer de prison, et attend désormais la réponse du Hamas. La délégation, qui séjourne à Doha avec le chef de la CIA William Burns, le Premier ministre du Qatar et une délégation de haut niveau d'Égypte, mène les négociations après que le cabinet a accepté d'élargir son mandat. Au cours des pourparlers, des divergences significatives sont apparues concernant le nombre de prisonniers à libérer en échange de chaque otage, mais lorsque les États-Unis ont proposé un compromis, Israël a répondu positivement.

La question de la libération des prisonniers est l'un des deux points de désaccord les plus importants dans les négociations, aux côtés du retour des résidents dans le nord de la bande de Gaza. Une délégation professionnelle israélienne dirigée par le Mossad est également présente au Qatar et devrait rester dans l'émirat pendant de longs jours - et ce n'est qu'en fonction des développements qu'Israël décidera quand la ramener au pays.

Des sources impliquées dans les pourparlers affirment que pour l'instant, malgré l'accord israélien sur le compromis américain, il existe encore des divergences significatives dans les négociations et qu'aucune percée n'a encore été enregistrée. Déjà avant-hier, les sources ont indiqué qu'aucun progrès significatif n'avait encore été enregistré, mais ont noté qu'il y avait des progrès mesurés et importants dans les pourparlers. "Il faut donner une véritable chance aux négociations, car le Hamas est dans la bonne direction", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une réunion avec les membres du cabinet de guerre.