Israël accusé d'avoir piraté la télévision d'État iranienne

Articles recommandés -

La télévision d'État iranienne a été brièvement piratée mercredi soir, diffusant des images de manifestations de rue accompagnées d'appels à la population pour qu'elle se soulève contre le régime. Un logo associé à l'opération israélienne "Réveil du Lion" était visible à l'écran, selon le média d'opposition Iran International. L'autorité nationale de radiodiffusion iranienne a confirmé la perturbation et accusé Israël. "Si vous voyez des images non liées, c'est dû à l'interférence du signal satellite par l'ennemi sioniste", a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel.

Iran International suggère que le piratage a été réalisé via une interférence de signal satellite, ciblant les téléspectateurs qui accèdent à la télévision d'État par récepteurs satellites. Cette intrusion s'inscrit dans une série de cyberattaques en Iran attribuées à des acteurs liés à Israël. Mardi, les utilisateurs iraniens ont signalé l'impossibilité de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de la Sepah Bank, propriété du gouvernement et liée aux Gardiens de la révolution islamique.

Le groupe de hackers "Predatory Sparrow", qui a précédemment revendiqué des attaques contre les infrastructures pétrolières et militaires iraniennes, a assumé la responsabilité du piratage bancaire. Le groupe a affirmé que la Sepah Bank servait à contourner les sanctions internationales et financer les programmes nucléaires et balistiques iraniens.

"C'est le destin de toute institution qui sert les fantasmes terroristes du dictateur", a déclaré le groupe, remerciant des "partenaires" non identifiés. Parallèlement, le général Shlomi Binder, chef du renseignement militaire israélien, a fait allusion à de futures opérations lors d'une visite aux unités de renseignement mardi. "Vous franchirez bientôt de nouveaux territoires dans d'autres arènes également", a-t-il déclaré au personnel.