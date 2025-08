Israël accuse l’UNRWA de continuer à employer des membres du Hamas

Articles recommandés -

Les tensions entre Israël et les Nations unies s’aggravent à nouveau. Amir Weissbrod, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères pour les organisations internationales, a affirmé dimanche soir que l’agence onusienne UNRWA continue d’employer "de nombreux terroristes affiliés au Hamas".

Dans un message publié sur la plateforme X, Weissbrod indique que des documents transmis au ministère la semaine dernière contiennent "des noms de membres du Hamas clairement identifiés", dont plusieurs avaient déjà été mentionnés dans une lettre officielle envoyée en juillet 2024 au commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, et au secrétaire général de l’ONU, António Guterres. "Pourtant, aucune mesure n’a été prise", a-t-il déploré.

Israël appelle désormais les gouvernements étrangers à cesser immédiatement de financer l’agence. "Aucun gouvernement responsable ne devrait permettre que l’argent de ses contribuables soutienne indirectement le Hamas", a déclaré Weissbrod.

Ces accusations s’inscrivent dans un climat de forte hostilité entre Israël et l’ONU. En avril dernier, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait déjà lancé une charge virulente contre l’UNRWA, qualifiant l’agence de "structure infiltrée par le terrorisme et irréformable".

Cette déclaration faisait suite à l’ouverture par la Cour internationale de justice (CIJ) d’une procédure consultative sur le statut de l’UNRWA. Israël avait refusé d’y participer, dénonçant "une instrumentalisation politique du droit international". Pour Gideon Sa’ar, cette démarche représente "un nouveau scandale visant à délégitimer le droit d’Israël à se défendre".

Le ministre va plus loin en accusant l’ONU elle-même d’avoir "trahi ses principes fondateurs" et de s’être transformée en "institution corrompue, anti-israélienne et antisémite". Il affirme que des employés de l’UNRWA ont activement participé aux attaques du 7 octobre, et accuse le secrétaire général de l’ONU d’avoir tenté d’en dissimuler l’implication.

Selon lui, ce ne sont pas Israël ni ses dirigeants qui devraient comparaître devant la justice internationale, mais bien "l’ONU et l’UNRWA, devenues complices du terrorisme".