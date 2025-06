Israël a acheminé 340 camions d'aide à Gaza via des routes contournant le Hamas

Tsahal a mis en place une opération inédite pour contourner le contrôle exercé par le Hamas sur l'aide humanitaire destinée à Gaza. L'initiative, validée par les autorités politiques, permet d'acheminer directement les fournitures vers les zones civiles désignées sans passer par les secteurs tenus par l'organisation palestinienne. En quinze jours, plus de 340 camions de l'ONU ont emprunté ces corridors alternatifs sous supervision militaire israélienne. Les nouvelles routes traversent exclusivement des zones sous contrôle de Tsahal, limitant les risques d'interception par le Hamas et offrant plus de flexibilité aux livraisons traditionnelles via l'axe Salah al-Din.

L'impact économique se mesure déjà sur les marchés gazaouis. Le prix de la farine a chuté drastiquement dans le sud de l'enclave : un sac coûtait plus de 1 000 shekels il y a quelques semaines, contre 30 shekels le kilogramme aujourd'hui. Selon les sources sécuritaires, quelques incidents de pillage isolés ont été recensés, mais ils impliquent des civils plutôt que des militants organisés. "L'aide atteint maintenant directement les civils, affaiblissant leur dépendance au Hamas", explique une source de Tsahal.

L'opération révèle néanmoins des difficultés persistantes avec l'ONU. L'organisation internationale rechigne à établir des sites de distribution structurés et peine à gérer l'aide déjà livrée. Plus de 450 camions restaient bloqués la semaine dernière côté palestinien au passage de Kerem Shalom, en attente de collecte. Un officier supérieur de Tsahal estime que couper le Hamas de l'aide humanitaire pourrait constituer un "tournant décisif" dans le conflit.