Israël adapte l’aide alimentaire à Gaza face aux critiques et aux besoins locaux

Face aux plaintes croissantes des habitants de Gaza et aux pressions internationales, l’armée israélienne a revu sa stratégie de distribution de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Quatre nouveaux centres, gérés par l’organisation humanitaire américaine, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sont en cours d’ouverture dans les régions centrales et méridionales du territoire palestinien. Objectif : réduire le chaos aux points de distribution et répondre davantage aux besoins des civils.

Les changements incluent une révision des produits fournis. Si des sacs de pommes de terre étaient auparavant majoritaires, les autorités ont constaté un rejet massif de certains aliments en conserve comme les haricots cuits. Les colis sont désormais ajustés selon une table calorique adaptée aux familles nombreuses, incluant aussi des produits appréciés tels que du chocolat ou des biscuits. Le nombre de sacs de farine distribués a été doublé, en réponse à une forte demande palestinienne.

Pour faciliter la distribution, une restructuration logistique est en cours : des routes sont aménagées, d’autres barrées, et une station de distribution automatisée est envisagée pour réduire les longues files d’attente. Le centre de distribution de l’ouest de Gaza sera divisé en deux sites distincts pour fluidifier le processus. Malgré ces efforts, l’armée continue de déployer des centaines de soldats chaque jour pour sécuriser les convois, régulièrement pris pour cibles.

Autre difficulté majeure : l’incapacité à filtrer les bénéficiaires. Selon l’armée, des terroristes du Hamas peuvent se livrer à des attaques à Khan Younès et venir chercher de l’aide quelques heures plus tard. Une révision impliquant les forces israéliennes, GHF et des entreprises de sécurité privée américaines a récemment été menée pour renforcer le contrôle, tout en respectant le droit international.

Enfin, cette nouvelle stratégie s’inscrit dans un projet plus vaste : la création d’une "ville humanitaire" dans la bande de Gaza, estimée à entre 10 et 20 milliards de shekels (environ 2,5 à 5 milliards d'euros). Ce projet est encore très controversé, notamment dans le cadre des discussions actuelles sur un accord de cessez-le-feu. Le Hamas exige un retour à l’ancien système de distribution dans le nord, aujourd’hui largement détourné ou pillé, malgré les efforts d’Israël pour sécuriser les livraisons via des clans locaux armés.