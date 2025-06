Israël affirme avoir déjà atteint plus de la moitié de ses objectifs en Iran

Articles recommandés -

Israël affirme avoir franchi un cap dans sa campagne militaire contre l’Iran : “Plus de la moitié des objectifs fixés ont déjà été atteints”, selon une source sécuritaire. Tsahal a intensifié ses frappes mardi, ciblant les centres de pouvoir du régime à Téhéran. Les frappes visent désormais non seulement les infrastructures militaires, mais aussi les organes décisionnels du régime. L’objectif : déstabiliser la chaîne de commandement iranienne. Parmi les opérations les plus marquantes figure l’élimination du nouveau chef d’état-major iranien, Ali Shadmani, quelques heures seulement après sa prise de fonction. Il a été tué au cœur d’un bâtiment ultra-protégé à Téhéran, grâce à “des renseignements précis et une liberté d’action aérienne complète”, selon Tsahal.

En parallèle, Israël note un changement dans la stratégie de riposte iranienne : les tirs de missiles balistiques deviennent plus fréquents, mais avec un nombre réduit de projectiles à chaque salve. Ce phénomène s’expliquerait par les frappes ciblées de l’armée de l’air israélienne contre les unités de lancement iraniennes.

Selon les estimations israéliennes, Téhéran disposerait encore de près de 1 800 missiles balistiques. Toutefois, ses capacités d’utilisation seraient désormais partiellement neutralisées. L’armée israélienne s’emploie également à affaiblir les défenses antiaériennes ennemies, afin de maintenir sa supériorité opérationnelle.Des signes croissants de coordination américaine sont également relevés, même si Jérusalem reste prudente : un excès de succès pourrait entraîner un renversement de dynamique.