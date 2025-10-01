Israël affirme avoir presque encerclé Gaza-Ville : Katz parle de "dernière chance" pour les civils de fuir

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l’armée israélienne (Tsahal) est sur le point de compléter l’encerclement de Gaza-Ville. Selon lui, les forces terrestres achèvent actuellement la prise de contrôle du couloir de Netzarim, reliant le sud de Gaza-Ville jusqu’à la côte, ce qui coupe la bande de Gaza en deux parties, nord et sud.

« Cela renforcera l’encerclement de Gaza-Ville et toute personne qui quittera la zone vers le sud devra désormais passer par des points de contrôle de Tsahal », a précisé Katz. L’armée avait déjà annoncé plus tôt la fermeture de la route côtière de Rachid dans le sens nord, empêchant toute entrée vers la ville.

Le ministre a insisté : « C’est la dernière opportunité pour les habitants de Gaza qui le souhaitent de se déplacer vers le sud et de laisser les terroristes du Hamas isolés dans Gaza-Ville, face à la pleine puissance de Tsahal. » Katz a ajouté que ceux qui choisiraient de rester seraient considérés comme « des terroristes et leurs partisans ».

Il a souligné que l’armée israélienne se préparait à « tous les scénarios » et qu’elle poursuivrait son action « jusqu’au retour de tous les otages et le désarmement complet du Hamas », étape qu’il présente comme incontournable pour mettre fin au conflit. Ces déclarations interviennent alors qu’Israël attend toujours la réponse du Hamas au plan de paix proposé par le président américain Donald Trump, déjà accepté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.