Israël affirme que le Hamas est en mesure de restituer 10 corps d'otages sur les 13 encore à Gaza

Des responsables israéliens ont indiqué au vice-président américain J.D. Vance que le Hamas serait en mesure de restituer les corps d’au moins dix des treize otages décédés encore détenus dans la bande de Gaza.

Selon la chaîne Kan, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, et plusieurs hauts responsables militaires ont présenté à Vance, lors d’une réunion à la base de la Kirya à Tel-Aviv, les dernières évaluations du renseignement israélien sur la situation à Gaza. Les responsables ont affirmé « sans équivoque » que le groupe terroriste disposait de la capacité de rendre ces dépouilles, avant même l’intervention d’équipes internationales chargées de leur récupération.

D’après plusieurs sources, Israël sait que le Hamas n’est probablement pas en mesure de retrouver tous les otages morts. Lors d'une rencontre avec les familles d'otages lors de sa visite en Israël, Le vice-président lui-même a indiqué que tous les corps ne seraient sans doute pas restitués par le Hamas, faute de capacités à les retrouver alors que certaines dépouilles seraient enfouies sous les décombres de Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a lui aussi évoqué jeudi la question des otages assassinés encore détenus par le Hamas, affirmant que le Hamas avait encore des dépouilles entre ses mains et qu'il "retardait délibérément" leur restitution.

« Le Hamas doit respecter l’accord », a-t-il insisté, accusant l’organisation palestinienne de retarder délibérément le retour des dépouilles « afin de retarder la deuxième étape : le désarmement ». «

"Le Hamas maltraite de manière barbare des familles qui souffrent depuis plus de deux ans et qui aspirent à inhumer leurs fils en terre d’Israël », a-t-il ajouté, réclamant « le retour immédiat et sans délai de tous les morts détenus par le Hamas ».