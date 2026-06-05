Israël aurait déployé discrètement des forces spéciales en Azerbaïdjan pendant la guerre contre l’Iran

Israël aurait déployé en secret des unités d’élite militaires et de renseignement en Azerbaïdjan durant la guerre contre l’Iran, selon un reportage publié vendredi par CNN. Citant plusieurs sources proches du dossier, la chaîne américaine affirme que ces forces faisaient partie d’un réseau de bases et de sites clandestins répartis à travers le Moyen-Orient afin de soutenir les opérations israéliennes contre la République islamique.

D’après le rapport, les forces israéliennes opéraient depuis plusieurs positions situées dans le sud de l’Azerbaïdjan, à proximité de la frontière nord de l’Iran. L’un de ces sites se trouvait à environ 96 kilomètres de Tabriz, grande ville du nord-ouest iranien qui a été visée par des frappes israéliennes au cours du conflit.

Selon les sources citées par CNN, des unités commandos ont été déployées dans la région pour mener des missions de renseignement et coordonner l’utilisation de drones. Cette présence aurait offert à Israël une capacité d’observation privilégiée sur le nord de l’Iran et renforcé ses moyens de surveillance pendant les opérations militaires.

Le média américain affirme également que les installations situées en Azerbaïdjan s’inscrivaient dans un dispositif plus vaste comprenant d’autres sites secrets établis dans plusieurs pays de la région, notamment en Irak, aux Émirats arabes unis et au Somaliland. Initialement conçues comme des bases destinées à des opérations de secours et d’extraction en cas d’urgence, ces infrastructures auraient progressivement acquis des fonctions militaires et de renseignement plus larges.

Toujours selon CNN, le détachement présent en Azerbaïdjan comptait plusieurs dizaines d’hommes, parmi lesquels des membres des forces spéciales israéliennes, des combattants d’une unité d’élite de recherche et de sauvetage de l’armée de l’air ainsi que des agents du Mossad.

Ni Israël ni l’Azerbaïdjan n’ont officiellement commenté ces informations, qui mettent en lumière l’importance stratégique de la proximité géographique entre l’Azerbaïdjan et l’Iran dans le cadre des activités de renseignement menées contre Téhéran.