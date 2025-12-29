Israël aurait enlevé un terroriste du Jihad islamique lié à la détention de Ran Gvili

Israël aurait mené une opération clandestine dans la bande de Gaza au cours de laquelle un membre du Jihad islamique impliqué dans la détention de Ran Gvili aurait été capturé, a rapporté dimanche le quotidien saoudien ASharq Al-Awsat.

D'après ces informations, l'opération aurait visé un terroriste de la branche militaire du Jihad islamique, enlevé dans un secteur proche de la place Palestine, au cœur de la ville de Gaza. Le journal précise que l'enlèvement s'est produit à environ un kilomètre de la "ligne jaune" de démarcation, il y a plusieurs jours.

Des sources gazaouies citées par le journal affirment que les services de renseignement israéliens estiment que l'homme capturé est directement lié à la détention de Ran Gvili, dernier otage décédé encore retenu à Gaza. Ces mêmes sources révèlent que lors d'une visite d'une délégation israélienne au Caire il y a environ un mois, où fut notamment évoquée la question de l'otage décédé toujours retenu en captivité, Israël a transmis aux médiateurs les noms de responsables impliqués dans l'enlèvement, la garde et la détention de Ran Gvili. Le terroriste récemment capturé figurerait sur cette liste.

Par ailleurs, des sources au sein du Jihad islamique ont indiqué au quotidien que le corps de Ran Gvili avait effectivement été détenu par des membres de leur organisation dans un premier temps, avant d'être transféré peu après à la branche armée du Hamas dans la ville de Gaza.

Selon ces informations, la dépouille aurait été déplacée entre plusieurs sites en raison des nombreux raids menés par Tsahal dans différentes zones de la bande de Gaza. Dans plusieurs cas, elle se serait même trouvée dans des endroits où des forces israéliennes ont pénétré.