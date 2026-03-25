Israël aurait frappé un axe stratégique de trafic d’armes entre la Russie et l’Iran en mer Caspienne

Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, Israël aurait mené la semaine dernière une frappe inhabituelle contre le port iranien de Bandar Anzali, sur les rives de la mer Caspienne, un point clé dans le transfert d’armements entre Moscou et Téhéran. L’attaque, qui se serait déroulée mercredi dernier, aurait visé des infrastructures utilisées pour le transport de munitions, de drones et d’autres équipements militaires entre les deux pays.

Il s’agirait d’une première opération israélienne dans cette zone, située bien au-delà du périmètre habituel d’intervention de Tsahal et hors de la zone d’influence directe de la marine américaine. La mer Caspienne est devenue ces dernières années un corridor stratégique pour la coopération militaire entre la Russie et l’Iran, notamment pour le transfert de drones de type Shahed, utilisés par Moscou en Ukraine et par Téhéran dans la région du Golfe.

D’après des sources sécuritaires, des dizaines de cibles auraient été touchées lors de la frappe, dont des navires militaires, des installations portuaires, un centre de commandement et un chantier naval. L’objectif était à la fois de perturber les capacités de contrebande d’armes et de mettre en évidence les failles du dispositif de défense maritime iranien dans cette zone.

Au-delà de l’impact militaire, cette opération pourrait également affecter les chaînes d’approvisionnement civiles en Iran, le même axe étant utilisé pour le transport de marchandises essentielles comme le blé et le pétrole. La Russie a condamné cette frappe, mettant en garde contre un élargissement du conflit à la mer Caspienne, qu’elle considère comme une zone clé pour le commerce et la logistique. Des analystes estiment enfin que Moscou et Téhéran chercheront désormais à contourner cette voie en développant des routes alternatives.