Israël aurait tenté d'influencer la composition du comité chargé de superviser le "Conseil de paix", sans succès

Contrairement aux déclarations initiales du bureau de Netanyahou, Israël avait reconnu la composition du comité chargé de superviser le "Conseil de paix" pour Gaza et tenté d'influencer le choix de ses membres, sans succès. Selon une source au sein du comité, celui-ci aura un rôle consultatif auprès du Conseil, sans pouvoir décisionnel propre.

Après l'annonce par Donald Trump de la composition de ce comité, le bureau du Premier ministre israélien avait affirmé que cette décision n'avait pas été coordonnée avec Israël et "contrevenait à sa politique". Benjamin Netanyahou avait alors chargé le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar de contacter son homologue américain Marco Rubio.

Le président Trump a dévoilé mercredi la structure des instances qui administreront Gaza après la fin des combats. À la tête du "Conseil de paix", qui supervisera la reconstruction du territoire gazaoui pendant une période de transition de deux ans, Trump a nommé plusieurs personnalités de premier plan : le secrétaire d'État Marco Rubio, les médiateurs Steve Witkoff et Jared Kushner, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ainsi que plusieurs hommes d'affaires américains.

Le comité exécutif comprend notamment le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et le haut responsable qatari Ali al-Thuwadi, proche du pouvoir qatari et présent aux côtés de Netanyahou dans le Bureau ovale lors de l'appel d'excuses au Qatar. On y trouve également le chef du renseignement égyptien Hassan Rashad, la ministre émiratie Reem al-Hashimi, l'homme d'affaires israélo-chypriote Yakir Gabay et la diplomate néerlandaise Sigrid Kaag.

Le diplomate bulgare Nikolaï Mladenov, ancien envoyé de l'ONU pour le Moyen-Orient, sera chargé du transfert des pouvoirs à Gaza, des mains du Hamas vers l'organe technocratique palestinien. Ce dernier, baptisé "Comité national pour la gestion de Gaza", sera dirigé par le Dr Ali Shaath, qui a récemment signé un document détaillant les missions du comité.

L'envoyé spécial Steve Witkoff a annoncé mercredi le passage à la deuxième phase de l'accord sur Gaza, malgré la détention persistante du dernier otage israélien, le sergent Ran Gvili. Cette phase prévoit la création d'un gouvernement palestinien technocratique temporaire, le démantèlement complet de la bande et son désarmement.

La Jordanie a salué ces annonces, appelant à promouvoir un "État palestinien indépendant" dans le cadre d'une solution à deux États.