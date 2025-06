Israël aurait transmis aux médiateurs sa réponse à la contre-offre du Hamas à la proposition d'accord américaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le ministre de la Défense Israël Katz, se sont mis d'accord sur la réponse d'Israël à la contre-offre du Hamas à la proposition américaine d'accord sur les otages et de cessez-le-feu lors de leur réunion de mardi, a rapporté mercredi la radio de Tsahal. La réponse israélienne aurait été transmise aux médiateurs. Israël attend maintenant la réponse du groupe terroriste, a indiqué la radio de l'armée.

La dernière proposition américaine prévoit une trêve de 60 jours dans la bande de Gaza, accompagnée d'un retrait militaire israélien partiel et d'une augmentation des livraisons d'aide humanitaire, en échange de la libération de 10 otages vivants et de 18 otages décédés.

En réponse à cette offre, le Hamas a exigé qu'il soit plus difficile pour Israël de reprendre les combats si les pourparlers sur un cessez-le-feu permanent n'étaient pas achevés à la fin de la trêve de 60 jours. La contre-offre du Hamas prévoit également que la libération des dix otages vivants serait étalée tout au long de la trêve, et non en deux fois, le premier et le septième jour, comme le prévoyait l'offre américaine.

55 otages sont toujours retenus par les groupes terroristes dans la bande de Gaza dont 33 dont la mort a été confirmée par l'armée israélienne et 20 considérés comme étant toujours en vie.