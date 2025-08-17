Israël autorise l'Indonésie à larguer de l'aide humanitaire à Gaza

Articles recommandés -

Pour la première fois, Israël a accordé une autorisation spéciale à l'Indonésie pour effectuer des largages d'aide humanitaire dans la bande de Gaza à partir de la semaine prochaine. Cette décision, annoncée samedi soir, émane directement du bureau du Premier ministre, contrairement aux autorisations habituelles délivrées par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT).

L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, bien que des liens commerciaux indirects existent entre les deux nations. Cette autorisation marque un développement significatif dans leurs rapports complexes.

Un responsable politique israélien a justifié cette décision en déclarant que "le Premier ministre Netanyahou a invité tout pays souhaitant larguer de la nourriture à Gaza à se joindre à l'effort humanitaire".

Cette ouverture s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. L'administration Trump a évoqué l'Indonésie comme destination possible pour une émigration volontaire de Gazaouis pendant la longue période de reconstruction qui suivra la guerre.

Jusqu'à présent, Israël avait refusé les largages de pays considérés comme hostiles, notamment le Qatar et la Turquie. Onze nations ont déjà été autorisées à effectuer ces opérations humanitaires : la Jordanie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Grèce, les Pays-Bas et Singapour.

Cette autorisation indonésienne pourrait signaler une évolution dans la stratégie diplomatique israélienne concernant l'aide humanitaire à Gaza.