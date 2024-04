Les États-Unis se disent prêts à intercepter d'éventuels tirs de missiles iraniens vers Israël | LIVE

Affrontements et arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne massive à New York contre la guerre à Gaza

La police new-yorkaise a arrêté hier des manifestants pro-palestiniens qui bloquaient les rues du centre de Manhattan lors d'une manifestation massive contre la guerre dans la bande de Gaza. Des affrontements, filmés par des caméras, ont éclaté entre les policiers qui tentaient de déplacer les piétons vers les trottoirs et les manifestants qui envahissaient les rues et bloquaient la circulation des véhicules. La marche massive, qui a débuté à Herald Square, a été organisée par le groupe d'activistes pro-palestiniens "Within Our Lifetime" et les organisations juives "Jewish Voice for Peace" et "IfNotNow".