Israël cherche à accélérer la libération des otages avant la fin de la première phase

Les autorités israéliennes tentent de regrouper la libération des six otages encore en vie de la phase A en une seule fois, plutôt que deux, craignant que le Hamas ne rompe l'accord. "Nous sommes sur des œufs. L'objectif est de ramener six otages vivants et quelques dépouilles avant la fin de la première phase", confie une source gouvernementale. Après l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump au Hamas exigeant la libération "de tous les otages", l'organisation a relâché trois personnes : Sacha Tropanov, Sagi Dekel-Chen et Yair Horn. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé la convocation prochaine du cabinet de sécurité "pour décider des prochaines étapes d'Israël".

Parmi les 14 otages restants de la phase A figurent Abra Mengistu, Hisham al-Sayed, et quatre autres captifs considérés comme malades ou blessés : Omar Vankert, Elia Cohen, Tal Shoham et Omar Shem Tov. La liste inclut également Shiri Bibas et ses enfants Ariel et Kfir, dont le sort inquiète particulièrement Tsahal.

Les otages récemment libérés ont transmis des signes de vie de nombreux captifs devant être libérés lors de la phase B, dont Eitan Horn, frère de Yair libéré hier, et Matan Tzangauker, pour qui les ravisseurs ont remis à Yair un "cadeau" sous forme d'un sablier portant sa photo et celle de sa mère Einav.

Les responsables de la défense soutiennent la poursuite de la phase A pour extraire un maximum d'otages vivants de Gaza. Le ministre de la Défense Israel Katz partage cette position, tout en prévenant qu'en cas de violation de l'accord par le Hamas, les combats reprendraient avec une intensité accrue. Des discussions sont également en cours pour étendre la phase A à des libérations humanitaires supplémentaires pendant le Ramadan.