Israël cherche d'autres fournisseurs d'armes après les tensions avec les États-Unis au sujet de Rafah

Israël tente actuellement de trouver des fournisseurs d’armes autres que les États-Unis, son principal pourvoyeur, après "les critiques croissantes et la délégitimation alimentée par les groupes musulmans et les antisémites (qui) mettent en danger le transfert de munitions et de matériel de guerre soutenus par les États-Unis", selon un responsable israélien de la sécurité cité par Kan lundi.

IDF spokesperson

"Il existe une crainte que les tensions avec les États-Unis ne soient exacerbées par l'entrée des troupes israéliennes à Rafah et le problème humanitaire à Gaza", a poursuivi le responsable israélien. "Cela risque d’affecter la volonté des Américains de continuer à aider Israël avec la même intensité".

Actuellement, de nombreux pays pratiquent un "boycott discret", en ne fournissant pas de matériel militaire à l’État hébreu, arguant leurs législations nationales leur interdisant de vendre des armes à des pays en conflit. Le Canada a par exemple annoncé la semaine dernière cesser de fournir des armes à Israël, suivi rapidement par l’Italie. La France et l'Allemagne songeraient également à ne plus fournir de matériel de guerre en raison d’une pénurie mondiale. "Il n'y a pas de stocks en Europe ; tout le monde s'assure d'acheter les moyens les plus avancés pour eux-mêmes ", a précisé le responsable israélien. Pour l’instant "chaque jour, un train aérien arrive" en provenance des États-Unis, mais cela pourrait changer si Tsahal entrait à Rafah, a-t-il estimé.

Miriam Alster/Flash90

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, en visite à Washington, a entamé lundi une série de réunions avec de hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, et le directeur de la CIA, Bill Burns, pour s’assurer de la poursuite de l’approvisionnement d’Israël en armes et de la continuité de leur soutien à l’opération à Gaza.