Israël commémore le 7 octobre : "Le combat n'est pas terminé", déclare Netanyahou

Israël observe ce jeudi la journée nationale du souvenir en mémoire des événements du 7 octobre 2023 et de la guerre "Glaives de fer". Les drapeaux ont été mis en berne à travers le pays, tandis que plusieurs cérémonies officielles se déroulent tout au long de la journée.

La cérémonie principale en hommage aux soldats tombés au combat s'est tenue au mont Herzl à Jérusalem à 11 heures, en présence des plus hautes autorités de l'État et des familles endeuillées. Une seconde cérémonie, dédiée aux victimes civiles, est prévue à 14 heures au même endroit.

"Une illustration terrifiante du génocide"

Lors de la cérémonie du matin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a livré un discours sans concession. "Il y a deux ans, nous avons reçu une illustration terrifiante de l'expression 'génocide'", a-t-il déclaré. "Le massacre du 7 octobre était un meurtre monstrueux au sens plein du terme, un carnage de bébés, d'adultes, de personnes âgées. Si les assassins avaient pu le faire, ils auraient massacré chacun d'entre nous, c'est cela le véritable génocide."

Le président Isaac Herzog a quant à lui appelé à l'unité nationale : "Je suis choqué de voir et d'entendre comment, alors même que nous continuons à enterrer nos morts, l'esprit de division, de polarisation et de haine revient et relève sa tête hideuse." Il a insisté sur la nécessité de se rassembler autour d'un objectif commun, rappelant que "notre histoire millénaire est plus grande que chacun d'entre nous".

L'armée reconnaît son échec

Dans son ordre du jour aux troupes, le chef d'état-major Eyal Zamir a reconnu les défaillances de Tsahal : "Le 7 octobre, l'armée de défense d'Israël a échoué dans sa mission de protéger l'État et ses citoyens. La correction doit venir de l'intérieur, de nous-mêmes." Il a annoncé la poursuite des enquêtes sur les événements de cette journée et la création d'une commission spéciale pour honorer les actes d'héroïsme survenus lors de cette tragédie.

La journée est ponctuée de multiples cérémonies : un hommage à la Knesset à 9 heures, une commémoration au kibboutz Kfar Aza, où 64 de ses résidents ont été tués et enfin la cérémonie nationale pour les victimes civiles du massacre en début d'après-midi. Dans tout le pays, Israël fait une pause pour se souvenir.