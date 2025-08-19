Israël commémore le premier anniversaire de l'assassinat de six otages

Articles recommandés -

Israël marque mardi le premier anniversaire de l'assassinat de six otages israéliens détenus à Gaza, dont Eden Yerushalmi. Une cérémonie commémorative s'est tenue ce matin au cimetière Yarkon, dans la section réservée aux victimes d'actes hostiles, en mémoire d'Eden, enlevée lors du festival Nova et tuée en captivité.

Lors de la visite sur la tombe, Shirit Yerushalmi, la mère d'Eden, a prononcé un discours poignant : "Mon Eden, ma belle fille. Une année s'est écoulée et je n'arrive toujours pas à comprendre que tu n'es plus là... Tu n'étais pas seulement ma fille, tu étais ma lumière, mon amie... Nous nous souviendrons toujours de toi."

Les six otages - Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Uri Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi et Carmel Gat - avaient été enlevés par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. Ils ont été maintenus en captivité dans des conditions difficiles avant d'être assassinés.

Ces événements ont profondément choqué l'opinion publique et souligné le danger grave auquel sont confrontés les otages israéliens dans la bande de Gaza. Tout au long de la journée, des commémorations supplémentaires auront lieu en mémoire des otages, comprenant des visites sur leurs tombes, des discours de membres de leurs familles et des rappels de l'importance vitale de préserver leur mémoire.

Ces cérémonies ont mis l'accent sur la nécessité de perpétuer le souvenir du courage et de la vie que ces otages ont incarnés. L'anniversaire de leur mort rappelle douloureusement la situation dramatique des otages encore détenus à Gaza et l'urgence de leur libération.