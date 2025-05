Israël confirme de "graves inquiétudes" pour trois otages, dont un Israélien et deux étrangers

Après les déclarations controversées du président américain Donald Trump et les commentaires du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui ont troublé les familles des otages, Israël confirme officiellement que parmi les 24 captifs considérés vivants, "il existe de graves inquiétudes" concernant la survie de trois d'entre eux. Une source officielle israélienne précise que "d'après les informations dont dispose Israël, 21 otages sont en vie, et pour trois autres, il existe de sérieuses craintes quant à leur survie. Aucun signe de vie n'a été reçu d'eux depuis la période proche du 7 octobre". Leurs familles sont tenues informées de cette situation "depuis le début".

Ces trois personnes dont le sort suscite l'inquiétude sont un Israélien, dont l'identité n'a pas été révélée, et deux ressortissants étrangers : Bipin Joshi, 24 ans, originaire du Népal, et Nattapon Pinta, 35 ans, de Thaïlande – les seuls étrangers encore captifs n'ayant pas été déclarés décédés. Cette clarification intervient après que le président Trump a déclaré mardi soir qu'"il y a 21 otages en vie – il y a une semaine, c'était 24, mais maintenant seulement 21 sont vivants". Quelques heures plus tard, le coordinateur des otages et disparus, Gal Hirsch, a maintenu le chiffre de 24, avant d'être contredit en soirée par Netanyahou affirmant qu'"Israël sait avec certitude que 21 sont vivants".

Au total, selon le communiqué officiel, "59 otages sont actuellement détenus par le Hamas. Parmi eux, 35 sont des dépouilles d'otages dont la mort a été officiellement confirmée – 32 Israéliens et trois étrangers." Bipin Joshi avait été enlevé du kibboutz Alumim le 7 octobre. Arrivé en Israël moins d'un mois avant l'attaque, il s'intéressait à l'agriculture et espérait développer ce secteur dans son pays natal. Nattapon Pinta, père d'un enfant de 7 ans en Thaïlande, a été capturé au kibboutz Nir Oz. "Nattapon est une personne qui laisse une empreinte sur tous ceux qui le connaissent", ont écrit les membres du kibboutz sur Facebook.