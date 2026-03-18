Israël confirme l’élimination du ministre iranien du Renseignement Esmail Khatib

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a confirmé mercredi matin l’élimination du ministre iranien du Renseignement, Esmail Khatib, lors d’une frappe menée dans la nuit. S’exprimant à l’issue d’une réunion d’évaluation sécuritaire avec les principaux responsables militaires, il a présenté cette opération comme une nouvelle étape dans l’intensification de la campagne israélienne contre les hauts responsables du régime iranien.

Selon Israël Katz, Khatib était en charge des opérations de répression interne ainsi que du développement des menaces extérieures du régime. Sa mort s’inscrit dans une série de frappes ciblées ayant déjà coûté la vie à plusieurs figures clés de l’appareil sécuritaire iranien.

Le ministre a également affirmé que la stratégie israélienne était désormais claire : aucun responsable iranien ne bénéficie d’immunité. Il a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même ont autorisé l’armée à éliminer tout haut responsable iranien identifié, sans nécessité d’une validation politique supplémentaire.

Israël Katz a enfin évoqué une intensification imminente des opérations, annonçant des "surprises significatives" dans les différentes zones de conflit au cours de la journée, alors que la guerre contre l’Iran et le Hezbollah au Liban entre, selon lui, dans une phase décisive.