Israël confirme la présence du corps de Hadar Goldin dans un tunnel à Rafah avec 200 terroristes du Hamas

Des sources sécuritaires israéliennes confirment que le corps du lieutenant Hadar Goldin, tué lors de l’opération Bordure protectrice en 2014, serait conservé dans un tunnel souterrain à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Selon ces sources, ce tunnel abriterait également des dizaines de membres du Hamas retranchés depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le tunnel en question serait situé dans le quartier de Jeninah, à l’est de Rafah, où environ 150 à 200 terroristes du Hamas se trouvent encore, après s'être retrouvés coincés à l'intérieur de la ligne jaune lors de sa mise en place par Tsahal. D’après un reportage diffusé sur Galei Tzahal, il ferait partie d’un vaste réseau souterrain utilisé par l’organisation comme refuge et centre d’opérations pour plusieurs de ses cadres.

Israël s’abstient pour l’heure de toute attaque directe contre la zone, craignant de compromettre la possibilité de récupérer la dépouille de l’officier afin de la rapatrier pour inhumation.

Le Hamas chercherait à conditionner la restitution du corps d’Hadar Goldin à un accord d’échange impliquant le transfert de ses membres retranchés au-delà de la Ligne jaune.