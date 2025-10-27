Israël connaîtrait l'emplacement de neuf des treize corps d'otages encore à Gaza

Selon une information relayée par la chaîne Kan, Israël dispose de renseignements sur la localisation de neuf des treize corps d'otages toujours retenus à Gaza, mais ignore en revanche totalement où se situent les quatre restants. Cette révélation intervient plusieurs jours après la dernière remise de dépouilles par le Hamas mardi dernier, alimentant les inquiétudes quant au respect des termes du cessez-le-feu conclu le 9 octobre, qui prévoit dans sa première phase la restitution de tous les otages assassinés.

Le Hamas affirme ne pas pouvoir localiser certains des treize corps restants et réclame une assistance pour mener ces recherches. Israël conteste toutefois ses dires, se disant "certain" que le groupe terroriste dispose des informations nécessaires mais refuse délibérément de les communiquer, violant ainsi l'accord de cessez-le-feu.

Face à l'impasse, des équipes de la Croix-Rouge et d'Égypte ont joint leurs efforts dimanche pour entreprendre des fouilles, avec l'aval du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un responsable israélien, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a également révélé que des représentants du Hamas avaient été autorisés à pénétrer dans les zones contrôlées par Tsahal pour participer aux recherches.

Le quotidien qatari Al-Araby a publié des images montrant des membres de "l'Unité fantôme" du Hamas – la branche chargée de la garde des otages – accompagnés d'un véhicule de la Croix-Rouge dans le secteur d'al-Mawasi, près de Rafah, hors du contrôle israélien.

Cette mobilisation fait suite à l'avertissement lancé samedi par le président américain Donald Trump, qui a tenu le Hamas pour responsable d'un éventuel échec du cessez-le-feu. Le dirigeant américain a annoncé qu'il surveillerait "de très près" les actions de l'organisation, l'enjoignant à agir dans les 48 heures pour restituer les derniers otages.

Avant l'entrée en vigueur de la trêve, le Hamas détenait les dépouilles de 28 otages. À ce jour, le groupe en a restitué 15, ainsi que 20 otages vivants.