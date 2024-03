Israël conteste un rapport soutenu par l'ONU sur la famine imminente à Gaza

Israël a contesté un récent rapport soutenu par l'ONU sur la situation humanitaire à Gaza, qui indiquait qu'une famine était imminente et susceptible de se produire d'ici mai dans le nord de Gaza et d'ici juillet dans d'autres parties de la bande de Gaza. Le rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) a encore accru les préoccupations mondiales concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza déchirée par la guerre.

L'étude a indiqué que le nombre de personnes qui devraient souffrir de "famine catastrophique" à Gaza entre aujourd'hui et la mi-juillet a presque doublé pour atteindre plus de 1,1 million, soit environ la moitié de la population, depuis le dernier rapport de l'IPC en décembre, lorsqu'il y avait déjà une faim record.

Le COGAT, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a déclaré vendredi que "le rapport contient de multiples défauts factuels et méthodologiques, dont certains sont graves". Il a fait valoir que le rapport sous-estimait grossièrement la quantité d'eau disponible par personne et par jour (affirmant plus de 20 litres contre moins de 1 selon l'évaluation du rapport), tout en notant qu'il manquait d'informations clés au milieu du chaos du conflit - comme l'a reconnu le rapport de l'IPC - et qu'il s'est donc appuyé sur des données incomplètes, y compris celles du Hamas.

"Compte tenu de la difficulté à mener des enquêtes et des échantillonnages, les enquêtes menées à distance ou par des tiers dans la bande de Gaza diminuent la fiabilité des données", a déclaré le COGAT.

AP Photo/Fatima Shbair

L'organisme israélien a déclaré avoir suivi des rapports dans les médias palestiniens "chaque jour" faisant état de "marchés alimentaires remplis de nourriture de tous types et de toutes sortes" dans diverses parties de Gaza, y compris dans le nord. "Nous rejetons catégoriquement toute allégation selon laquelle Israël affame délibérément la population civile de Gaza", a également déclaré le COGAT.

"Même au plus fort des hostilités, dans une guerre qui lui a été imposée, Israël ne limite pas la quantité d'aide pouvant entrer à Gaza et ne limite absolument pas l'entrée de nourriture. Israël facilite également l'entrée de produits complémentaires tels que le gaz de cuisine et le carburant diesel pour le fonctionnement des centres d'aide, des boulangeries, etc. En outre, 14 millions de litres d'eau sont fournis par Israël." Il a ajouté qu'"au cours des derniers mois, entre 150 et 200 camions sont admis par jour, dont la plupart sont des camions de nourriture. Il s'agit d'une augmentation de 80 % par rapport à la moyenne quotidienne de camions de nourriture qui entraient à Gaza avant le 7 octobre."

Le COGAT a une nouvelle fois fait valoir que la principale cause des pénuries alimentaires était le manque de capacité des agences internationales opérant à Gaza à distribuer les marchandises : "Le fait est qu'à tout moment, des centaines de camions sont bloqués du côté gazaoui du passage de Kerem Shalom après avoir été complètement traités par les autorités israéliennes, en attente de réception et de distribution par les agences d'aide."

En outre, le COGAT a noté les "rapports et témoignages de vol, de pillage et de réquisition des camions d'aide par des acteurs armés, certains du Hamas, d'autres dirigés par le Hamas, détournant l'aide humanitaire et la gardant pour ses propres intérêts, de manière à diminuer la quantité de nourriture qui parvient à la population civile." "De plus, le Hamas utilise son contrôle sur l'aide pour renforcer sa gouvernance dans la bande de Gaza", a déclaré le COGAT. "Ce phénomène entrave également le travail en cours des agences d'aide."