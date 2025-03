Israël, convaincu que le Hamas peut être vaincu, aurait l'intention d'étendre la guerre dans de nouvelles zones de Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aurait l'intention d'étendre la guerre dans de nouvelles zones de la bande de Gaza, convaincu que cette fois, le Hamas peut être vaincu, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Selon les informations publiées par le quotidien américain, les événements récents à Gaza suggèrent que le chef du gouvernement israélien dispose d'un nouveau plan de bataille, appuyé par un entourage de "faucons" récemment arrivé à ses côtés.

Le journal indique également que Netanyahou et sa nouvelle équipe, qui comprend le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major de Tsahal Eyal Zamir, estiment que la défaite militaire du Hezbollah au Liban au cours de l'année écoulée et la volonté du président américain Donald Trump de soutenir une nouvelle attaque contre Gaza, offrent à Israël une plus grande flexibilité sur le champ de bataille.

Maayan Toaf/GPO

La semaine dernière, Israël Katz a demandé aux forces israéliennes de reprendre de nouvelles zones de Gaza et d'élargir la zone de sécurité d'Israël autour de la bande de Gaza. "Israël poursuivra son opération avec une force croissante jusqu'à ce que le Hamas libère les otages", a-t-il déclaré.

"Si le Hamas refuse de libérer les otages, j'ai donné pour instruction à Tsahal de reprendre de nouvelles zones, tout en évacuant la population civile, et d'étendre les zones de sécurité autour de Gaza dans le but de protéger les villes israéliennes et les soldats de Tsahal, grâce à une emprise israélienne permanente sur le territoire. Tant que le Hamas restera ferme dans son refus, il perdra de plus en plus de terres, qui seront ajoutées à Israël", a-t-il souligné.