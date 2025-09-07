Israël crée un nouveau dispositif de diplomatie publique numérique

Articles recommandés -

Près de deux ans après le déclenchement de la guerre, le gouvernement israélien s'apprête à approuver lundi la création d'un "dispositif de diplomatie publique" (Hasbara) au sein du ministère des Affaires étrangères. Cette nouvelle structure vise à coordonner la bataille communicationnelle sur la scène internationale.

Une riposte digitale organisée

Le nouveau dispositif pourra recruter des blogueurs et influenceurs, ainsi que des "experts du numérique et des réseaux sociaux" pour lutter contre la désinformation et les discours de haine anti-israéliens circulant sur les plateformes digitales. La décision prévoit que le chef de ce dispositif pourra être nommé sans appel d'offres si nécessaire.

Cette création intervient alors qu'Israël fait face à une guerre de l'information intense depuis le 7 octobre 2023, particulièrement sur les réseaux sociaux où les narratifs anti-israéliens se multiplient.

Renforcement des structures existantes

Le ministère des Affaires étrangères dispose déjà d'un département de diplomatie publique chargé de promouvoir les intérêts israéliens dans les médias. Ce nouveau dispositif viendra donc compléter l'arsenal communicationnel existant. Cette initiative reflète la prise de conscience gouvernementale de l'importance cruciale de la bataille narrative dans le conflit actuel.