Israël dément affamer Gaza et dénonce le pillage de l'aide humanitaire par le Hamas

Israël a récemment fourni des données réfutant les accusations selon lesquelles il provoquerait délibérément la faim à Gaza. Selon des chiffres officiels, Israël fournit une aide humanitaire comprenant nourriture, eau, abris et médicaments via deux postes-frontières, en quantités supérieures à celles des organisations humanitaires.

Des accusations contre Israël ont été portées la semaine dernière par l'Union européenne et l'ONU, alimentant un récit diffusé sur les réseaux sociaux par des militants pro-palestiniens à travers le monde. Samedi, le Secrétaire général de l'ONU avait lui aussi affirmé que la file d'attente de camions d'aide à la frontière égyptienne était une "honte", accusant implicitement Israël de retarder les distributions.

La réponse tardive d'Israël a renforcé l'idée que les civils de Gaza souffraient de la faim et qu'Israël en était responsable. Selon des responsables israéliens, la distribution de l'aide, livrée par voie terrestre ou par des largages aériens, est entravée par l'incapacité des organisations de défense des droits humains opérant dans la bande de Gaza à organiser un approvisionnement ordonné dans certaines zones en raison des combats en cours.

Ils pointent également du doigt les terroristes du Hamas qui s'emparent de l'aide pour la fournir à leurs combattants cachés dans le réseau de tunnels souterrains ou pour la vendre à des prix exorbitants. Selon des rapports, le prix d'une tomate sur les marchés de Gaza atteindrait 24 shekels (6 euros). Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a déclaré jeudi que depuis le début de la guerre, plus de 17 400 camions d'aide ont fourni des secours humanitaires à Gaza, dont plus de 10 300 transportant plus de 218 000 tonnes de nourriture.

Pour contextualiser, le nombre quotidien moyen de camions acheminant de la nourriture à Gaza avant la guerre était d'environ 70, et depuis début mars, la moyenne a grimpé à plus de 125, soit une hausse de 80%. Cependant, une grande partie de l'aide est pillée, principalement en raison des Gazaouis qui se ruent sur les camions.

Le COGAT a tenté de recruter des Gazaouis locaux non affiliés au Hamas pour aider à distribuer l'aide. Mais la semaine dernière, le Hamas a exécuté le chef du clan Doghmush, après des allégations selon lesquelles les autorités israéliennes auraient tenté de recruter la famille de ce dernier pour superviser la distribution de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien.