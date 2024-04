Israël dément les informations sur le retour des Gazaouis dans le nord de la bande

Les autorités israéliennes ont fermement démenti les informations parues dimanche dans les médias palestiniens affirmant que Tsahal avait autorisé les enfants de moins de 14 ans et les femmes à retourner du sud vers le nord de la bande de Gaza. Des sources sécuritaires israéliennes et le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires ont déclaré : "Les informations selon lesquelles les forces de Tsahal permettent aux résidents de retourner dans le nord de la bande de Gaza sont des rapports mensongers. Tsahal n'autorisera pas le retour des résidents, ni par l'axe Salah al-Din, ni par l'axe Rashid (la côte). La zone nord de la bande reste un champ de bataille et aucun retour n'y sera autorisé."

https://twitter.com/i/web/status/1779420369276871015 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette mise au point intervient alors que de nombreuses familles palestiniennes tenteraient de regagner le nord de la bande via la rue Al-Rashid et que des témoignages de personnes déplacées affirmant être rentrées chez elles ont été diffusés. Des sources palestiniennes ont également rapporté une reprise d'activité des boulangeries à Gaza, présentée par des diplomates comme un geste humanitaire d'Israël. Cependant, le retour des populations semble rester au cœur des désaccords entre Israël et le Hamas.

https://twitter.com/i/web/status/1779427685237743645 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il y a deux semaines, une source étrangère impliquée dans les négociations avait déclaré à Kan News : "Les pourparlers ne sont pas encore terminés. Le différend central porte sur le retour dans le nord de la bande de Gaza, et des compromis peuvent être trouvés sur cette question."