Israël dément tout retrait de Tsahal du Sud-Liban malgré les affirmations américaines

Israël a fermement démenti samedi des informations faisant état d'un début de retrait de Tsahal de la zone de sécurité établie dans le sud du Liban. Un haut responsable du département d'État américain avait affirmé à Reuters qu'Israël s'était retiré d'une partie de cette zone tampon. Une version immédiatement rejetée par un haut responsable de la sécurité israélienne, qui a assuré que l'armée ne s'était retirée "d'aucun secteur" et n'avait reçu "aucune instruction en ce sens" de la part du pouvoir politique.

La version américaine a également été contredite côté libanais. Selon une source militaire citée par la chaîne qatarie Al-Araby, l'armée israélienne n'a quitté "aucune des zones qu'elle contrôle dans le sud du Liban". Des sources militaires libanaises ont confirmé aux médias locaux que les forces israéliennes demeuraient déployées sur l'ensemble des positions concernées.

Ces démentis interviennent alors que les négociations entre Israël et le Liban, menées sous médiation américaine, se poursuivent au Pentagone dans un climat qualifié de positif. Selon une source impliquée dans les discussions, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur tous les points, mais examinent déjà des cartes et discutent des "zones pilotes" qui pourraient servir de cadre à un retrait progressif de Tsahal. Les modalités, le calendrier et les secteurs concernés restent toutefois en discussion, des divergences subsistant sur le rythme du processus. Selon les informations disponibles, Israël pourrait se retirer de certaines zones, mais pas de l'ensemble du sud du Liban.

Parallèlement, les États-Unis ont accepté, dans le cadre de leurs discussions avec l'Iran, la création d'un mécanisme chargé d'examiner les violations du cessez-le-feu au Liban, auquel participeront l'Iran et le Qatar, mais pas Israël. Des sources proches du dossier indiquent que Washington devrait néanmoins représenter, ou à tout le moins transmettre, les positions israéliennes, tandis que Téhéran portera celles du Hezbollah.

Sur le plan politique, les dirigeants israéliens continuent d'afficher une ligne ferme. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense, Israel Katz, a affirmé que "même en cas de demande américaine, nous ne nous retirerons pas du sud du Liban". Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a, lui aussi, réaffirmé cette semaine qu'Israël resterait dans la zone de sécurité "aussi longtemps que nécessaire".

Dans ce contexte, le commandant de la Force Al-Qods des Corps des gardiens de la révolution islamique, Esmail Qaani, a menacé qu'"si Israël ne se retire pas de tout le Liban aujourd'hui, il sera contraint d'en partir demain en étant vaincu".