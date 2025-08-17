Israël démontre qu'une jeune Gazaouie morte en Italie souffrait de leucémie, pas de malnutrition

Articles recommandés -

Le COGAT, organe du ministère israélien de la Défense chargé de la coordination avec Gaza, a démenti samedi les affirmations selon lesquelles Marah Abu Zuhri, 20 ans, décédée en Italie après son évacuation depuis Gaza, aurait succombé à la malnutrition. Selon l’organisme, la jeune femme souffrait en réalité de leucémie, et son transfert avait été demandé par les autorités italiennes spécifiquement pour traiter cette pathologie.

Israël affirme avoir donné son accord bien en amont et proposé plusieurs dates possibles d’évacuation, soulignant que la responsabilité du retard incombe à d’autres facteurs. "Son évacuation aurait pu avoir lieu plus tôt", précise le COGAT, accusant le Hamas d’instrumentaliser de tels cas pour nourrir une campagne de propagande internationale contre Israël.

L’État hébreu insiste par ailleurs sur son rôle dans l’évacuation de malades, notamment des enfants, vers des hôpitaux étrangers. Depuis le début de la guerre, plus de 180 Gazaouis ont pu être accueillis en Italie pour des traitements lourds, dont 31 cette semaine à Rome, Milan et Pise, selon le ministère italien des Affaires étrangères. Israël dit encourager d’autres pays à multiplier de telles démarches humanitaires.

L’hôpital universitaire de Pise, où Marah est décédée moins de 48 heures après son arrivée, a indiqué que la patiente souffrait d’un état de santé gravement dégradé avec perte de poids et de masse musculaire, évoquant un cas de dénutrition. Des agences de presse italiennes ont également parlé de malnutrition sévère. Mais pour Israël, ces déclarations masquent la véritable cause : une leucémie avancée.

Le contraste entre les versions illustre l’affrontement narratif sur la situation humanitaire à Gaza. Le Hamas et certaines agences de l’ONU évoquent des décès liés à la famine et estiment que plus de 250 personnes sont déjà mortes de faim. Israël nie catégoriquement, affirmant que ses forces visent exclusivement les infrastructures terroristes et que les difficultés d’approvisionnement découlent des détournements et blocages orchestrés par le Hamas.

Alors que le Royaume-Uni s’apprête à mettre en place un dispositif similaire d’accueil de plusieurs centaines d’enfants malades ou blessés, Israël souligne qu’il continuera à faciliter les évacuations médicales, tout en dénonçant les tentatives du Hamas d’exploiter la souffrance civile à des fins politiques.