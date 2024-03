Israël dénonce une requête "répugnante" de l'Afrique du Sud à la CIJ pour plus d'aide à Gaza

L'État hébreu a demandé à la Cour internationale de Justice de ne pas ordonner de mesures d'urgence l'obligeant à renforcer l'aide humanitaire à Gaza pour faire face à ce que les organisations humanitaires qualifient de risque imminent de famine, qualifiant la demande sud-africaine de "moralement répugnante".

Dans un mémoire juridique adressé à la plus haute juridiction mondiale et rendu public lundi, Israël affirme qu'il "se préoccupe réellement de la situation humanitaire et des vies innocentes, comme le démontrent les actions qu'il a entreprises et qu'il continue de mener" à Gaza. Les avocats d'Israël ont nié les allégations selon lesquelles il "causerait délibérément des souffrances humanitaires dans le territoire palestinien, où la faim augmente", et ont déclaré que "les demandes répétées de l'Afrique du Sud pour des mesures supplémentaires constituaient un abus de procédure".

AP Photo/Patrick Post

Le mémoire indique que les accusations de l'Afrique du Sud dans sa demande de nouvelles mesures, déposée le 6 mars, sont "totalement infondées en fait et en droit, moralement répugnantes et représentent un abus tant de la Convention sur le génocide que de la Cour elle-même". Israël réfute totalement cibler les civils palestiniens, affirmant que son seul intérêt est d'anéantir le Hamas et de libérer les otages. L'armée israélienne a accusé à plusieurs reprises les terroristes du Hamas à Gaza de se cacher parmi la population civile palestinienne et de l'utiliser comme bouclier humain.