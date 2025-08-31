Israël : des lycéens bloquent une autoroute pour réclamer un accord sur les otages

Articles recommandés -

Des adolescents israéliens ont bloqué dimanche l'autoroute Ayalon Nord pour protester contre l'absence de progrès dans les négociations visant à libérer les otages détenus par le Hamas. Cette manifestation coïncide symboliquement avec la rentrée scolaire, les jeunes ayant déclaré une grève et refusé de reprendre les cours.

Les manifestants ont installé une "mise en scène de classe" sur la chaussée, affirmant qu'ils refusaient de vivre dans la "routine" pendant que les otages souffrent dans les tunnels du Hamas. Ces lycéens, qui seront bientôt appelés sous les drapeaux, exigent que l'État respecte son "contrat moral" envers ses citoyens et soutienne ses combattants.

Deux semaines se sont écoulées depuis que le Hamas a répondu aux conditions de négociation selon le plan Witkoff. Cependant, selon une source politique, aucun progrès n'est enregistré : "Israël maintient que les négociations ne porteront que sur un accord complet."

Un conseil des ministres doit se réunir ce dimanche pour approuver des plans de conquête de la ville de Gaza. Le gouvernement espère que la pression militaire favorisera un accord global incluant le retour de tous les otages et la fin de la guerre.