Israël désigne la Banque centrale d'Iran comme organisation terroriste

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mercredi le classement officiel de la Banque centrale d'Iran parmi les organisations terroristes. Cette décision inédite s'accompagne de la désignation de six autres entités iraniennes, marquant une intensification de la guerre économique menée par Israël contre la République islamique.

"La Banque centrale d'Iran n'est pas une institution financière, c'est un pipeline qui déverse des milliards vers le terrorisme meurtrier", a déclaré le ministre dans un communiqué particulièrement virulent. Cette mesure, prise sur recommandation du Mossad et de l'état-major national de lutte économique contre le terrorisme, vise à "frapper le régime des ayatollahs là où cela fait le plus mal".

Sept entités dans le viseur israélien

Aux côtés de l'institution monétaire iranienne, deux autres établissements bancaires - les banques Shahr et Mellat - rejoignent la liste noire israélienne. S'y ajoutent la compagnie pétrolière Sepaher Energy Jahan, liée aux forces armées iraniennes, ainsi que trois de ses dirigeants : Majid A'zami, Jamshid Eshaghi et Elias Niromand Tomaj.

Selon les autorités israéliennes, ces entités forment le cœur du système de financement du terrorisme iranien, acheminant des fonds vers les Gardiens de la révolution et la Force Qods, qui arment et financent les organisations affiliées à Téhéran au Moyen-Orient : le Hezbollah libanais, les Houthis yéménites et les milices chiites irakiennes.

Le secteur pétrolier dans la ligne de mire

La désignation de Sepaher Energy Jahan revêt une importance particulière. Cette société, propriété des forces armées iraniennes, gère les ventes de pétrole pour le compte du commandement pétrolier militaire et collabore avec la Banque centrale pour contourner les sanctions internationales existantes.

Cette escalade intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et l'Iran, après les récentes éliminations revendiquées par Tsahal de responsables des réseaux financiers du Hezbollah. "Aucune entité du régime impliquée dans le terrorisme ne bénéficie d'immunité", a averti Israël Katz, promettant de poursuivre l'utilisation de "toute la puissance militaire, économique et du renseignement" d'Israël contre ce qu'il qualifie d'"axe du mal iranien".

Il convient de noter que la plupart de ces entités font déjà l'objet de sanctions américaines, certaines depuis 2018. La décision israélienne s'inscrit donc dans une démarche d'alignement et de renforcement des mesures punitives occidentales contre l'appareil financier iranien.