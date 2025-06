Israël détruit des dizaines de lanceurs de missiles dirigés contre son territoire

L'armée israélienne a annoncé vendredi après-midi la destruction de dizaines de lanceurs de missiles et sites de stockage iraniens, lors d'une nouvelle série de frappes menées plus de douze heures après le lancement de l'opération "Am Kelavia". Selon le porte-parole de Tsahal, cette deuxième vague d'attaques a ciblé des installations militaires supplémentaires, guidée par des renseignements précis des services de l'Aman. Les chasseurs israéliens ont notamment frappé un site dans l'ouest de l'Iran où avait été installé un système de lancement qualifié d'"unique", dissimulé dans des conteneurs.

L'état-major israélien souligne que depuis le début de la guerre "Épées de fer", le régime iranien a tiré des centaines de missiles sol-sol vers Israël. "La destruction de ces missiles constitue une mission vitale dans l'effort de protection des citoyens israéliens", précise Tsahal. L'armée rappelle que l'arsenal iranien comprend des missiles d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres. "Laisser ces missiles entre les mains du régime iranien représente un danger pour la région et le monde entier", avertit le communiqué militaire.

Cette offensive nocturne a été qualifiée d'"opération historique" par des responsables militaires israéliens. Un officier supérieur a déclaré : "L'aviation est sortie cette nuit pour une attaque préventive historique, dans le but de neutraliser l'une des menaces existentielles les plus importantes pour Israël." Les bombardements s'inscrivent dans un contexte de guerre multi-fronts, avec des combats simultanés contre le Hezbollah au nord et le Hamas au sud.