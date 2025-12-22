Israël doit donner son feu vert pour faire avancer le plan Trump à Gaza, selon un diplomate arabe

Selon les informations diffusées ce lundi par la chaîne publique israélienne Kan, un diplomate d'un pays médiateur impliqué dans la mise en œuvre du plan Trump pour Gaza a confié que sans l'approbation israélienne, il était impossible de progresser vers la deuxième phase du plan.

Israël aurait reçu une liste de candidats technocrates palestiniens chargés de former un organe administratif temporaire pour gérer la bande de Gaza durant la période transitoire, sous la supervision d'un conseil pour la paix.

Le diplomate souligne que l'accord sur ce groupe de technocrates revêt une importance capitale, car sans lui, il sera difficile d'avancer sur la question cruciale du déploiement d'une force internationale. Cette force ne pourra opérer tant que le Hamas reste l'autorité de facto à Gaza, et tant qu'aucune structure gouvernementale temporaire alternative n'est mise en place.

Les médiateurs arabes et musulmans considèrent par ailleurs que la poursuite des frappes israéliennes dans le corridor de Netzarim constitue un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre du plan.

Ce week-end, l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a réuni des représentants de haut niveau des pays médiateurs et garants de l'accord sur Gaza (le Qatar, l'Égypte et la Turquie) pour tenter de faire progresser la transition vers la deuxième phase. Ces discussions se déroulent alors que l'otage israélien Ran Gvili demeure toujours détenu par le Hamas.