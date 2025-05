Israël double l'aide humanitaire à Gaza avec quatre centres de distribution gardés

Israël s'apprête à lancer un dispositif d'aide humanitaire d'ampleur inédite dans la bande de Gaza, destiné à alimenter 1,2 million de Palestiniens. Quatre centres de distribution ont été établis entre les axes de Netzarim et Mawasi, dans le sud de l'enclave, sous la protection de centaines de gardes américains armés. Le système, initialement prévu pour débuter dimanche, a été reporté à plus tard dans la semaine. Contrairement aux méthodes actuelles de l'ONU basées sur la distribution en gros aux organisations locales, ce dispositif fonctionne selon un principe de vente au détail. Chaque chef de famille gazaoui pourra récupérer une caisse de vivres sans contrôle d'identité ni enregistrement.

Les caisses contiennent farine, huile, barres protéinées, conserves, sucre, alimentation infantile et produits spécialisés pour les personnes cœliaques, calculés selon les besoins caloriques familiaux. Les centres fonctionneront 24 heures sur 24, avec des files d'attente organisées pour éviter les bousculades mortelles survenues précédemment.

Chaque site peut approvisionner environ 300 000 Gazaouis et sera exploité par des employés d'organisations humanitaires non-onusiennes et des Gazaouis locaux. Des dizaines de camions arriveront quotidiennement, protégés par des remblais de terre et une surveillance aérienne de Tsahal, sans présence de soldats israéliens au sol.

"Comment les terroristes du Hamas affament-ils leur propre population en prenant la farine et l'huile d'un père rentrant chez lui pour ses enfants ?", s'interrogent des sources sécuritaires israéliennes. L'objectif est d'empêcher le Hamas de s'emparer des approvisionnements comme par le passé. L'ONU refuse de participer au projet, arguant que "la distribution alimentaire ne devrait pas se faire sous la protection d'hommes armés". Selon des sources israéliennes, ce refus est politique et émane du siège new-yorkais de l'organisation. En parallèle, des dizaines de camions continueront d'entrer directement à Gaza avec carburant, gaz et matériel médical.