Israël élargit ses opérations à Gaza après le rejet par le Hamas du plan Witkoff

Le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a ordonné dimanche l'élargissement des opérations terrestres au nord et au sud de la bande de Gaza, après que le Hamas a rejeté la proposition américaine de cessez-le-feu négociée par Steve Witkoff. "Nous sommes au cœur d'une bataille puissante et sans compromis - grâce à vous, le Hamas perd le contrôle", a déclaré Zamir lors d'une évaluation de situation dans le sud de l'enclave. Le général a ajouté : "Nous avons éliminé l'arch-terroriste Mohammed Sinwar, et aux autres assassins du 7 octobre nous transmettons un message clair - votre jour viendra."

L'état-major a également ordonné l'établissement de centres de distribution humanitaire supplémentaires dans la bande, répondant aux pressions internationales. Le ministre de la Défense Israel Katz a renforcé ce message belliqueux : "J'ai ordonné à Tsahal de continuer contre tous les objectifs, sans lien avec les négociations." Selon le commandement sud, l'opération se déroulera lentement avec cinq brigades et des forces réduites par rapport à l'offensive de l'année dernière. L'avancée se fait "prudemment et par étapes, en périphérie des villes sans pénétrer au cœur de Gaza et Khan Younès".

Le Hamas avait transmis sa réponse au "plan Witkoff" sans préciser sa nature exacte. L'organisation terroriste exige une "retraite complète" des forces israéliennes et un acheminement humanitaire selon l'ancienne formule, conditions rejetées par Israël. L'Égypte et le Qatar ont appelé dimanche les parties à "combler les écarts" pour parvenir à une trêve de 60 jours, base d'un accord permanent et de la reconstruction de Gaza.