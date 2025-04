Israël élimine le commandant du bataillon Shejaiya du Hamas à Gaza

Tsahal et le Shin Bet ont mené mercredi une frappe contre un centre de commandement du Hamas situé à environ un kilomètre des forces israéliennes déployées dans la ville de Gaza. L'opération a permis d'éliminer Haitham Razek Abd al-Karim Sheikh Khalil, commandant du bataillon Shejaiya. Selon le communiqué militaire israélien, ce centre abritait "plusieurs terroristes du Hamas qui planifiaient et exécutaient des attaques contre des civils israéliens et des soldats". Sheikh Khalil avait notamment "dirigé l'infiltration dans le kibboutz Nir Oz et participé à l'attaque lors du massacre meurtrier du 7 octobre".

Le haut gradé du Hamas occupait auparavant le poste de chef des opérations souterraines de l'organisation et avait été commandant d'un peloton d'élite Nukhba. Il avait pris la tête du bataillon Shejaiya après l'élimination successive de ses prédécesseurs, Jamil Wadia et Fahim Farhat. "Tout au long de la guerre, il a planifié et exécuté des attaques terroristes contre les troupes de Tsahal et œuvré à la pose d'explosifs et au piégeage des zones de combat", précise le communiqué.

Les autorités israéliennes affirment avoir pris "de nombreuses mesures pour limiter les dommages aux civils, notamment l'utilisation de munitions précises, la surveillance aérienne et du renseignement supplémentaire".

L'armée israélienne accuse par ailleurs le Hamas de "violer systématiquement le droit international en utilisant des infrastructures civiles et en exploitant brutalement la population comme bouclier humain pour ses activités terroristes". L'opération s'inscrit dans la stratégie de Tsahal visant à démanteler le commandement opérationnel du Hamas à Gaza.