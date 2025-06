Israël élimine le terroriste qui avait enterré Judy et Gad Haggai éliminé à Gaza

Articles recommandés -

L'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé l'élimination d'Ali Saadi Wassafi Alaa, haut responsable de l'organisation terroriste Kataaeb al-Mujahideen, tué le 16 juin dans sa cachette au centre de la bande de Gaza. Ce commandant militaire de la brigade sud de Gaza était pressenti pour succéder à Asaad Abu-Shariaa à la tête de l'organisation terroriste, après l'élimination de ce dernier début juin. Selon les services de sécurité israéliens, Alaa "dirigeait avec les hauts responsables de l'organisation terroriste les opérations d'enlèvement, de meurtre, de détention et d'inhumation d'civils israéliens kidnappés dans la bande par l'organisation". Il était "responsable de l'inhumation en captivité de Gad Haggai et Judy Lynn Weinstein Haggai", dont les corps ont été "rapatriés pour inhumation en Israël lors d'une opération conjointe dans le complexe de la maison familiale à Khan Younes". L'organisation Kataaeb al-Mujahideen est également tenue responsable de l'enlèvement et du meurtre de la famille Bibas - Shiri, Ariel et Kfir.

Les autorités israéliennes précisent qu'Alaa coordonnait des activités terroristes sous direction iranienne contre les organisations terroristes en Judée-Samarie et en Israël, recrutant des activistes pour mener des attentats à l'intérieur du territoire israélien.

Au cours de la semaine écoulée, le commandement sud a frappé plus de 300 cibles terroristes dans la bande de Gaza, incluant "des terroristes, des bâtiments militaires, des entrepôts d'équipements de combat, des positions antichars et de tir de précision".